Antenna alla Fortezza, Ricci (Pd): "Comune pilatesco"

Sarzana - Val di Magra - "La pilatesca sufficienza con la quale l'Assessore Campi ha liquidato l'accorato appello dei residenti di via Fortino che si oppongono all'installazione di un altro impianto di trasmissione elettronica a ridosso della Fortezza di Castruccio merita di essere stigmatizzata. Gli studi scientifici sugli effetti dell'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche per l'uomo, per gli animali e per le piante, sono ancora in corso, ma appaiono ormai accertati effetti biologici anche dalle radiazioni deboli.

La preoccupazione dei residenti è dunque giustificata non solo dalla contiguità della nuova prevista installazione al monumento simbolo della Città, ma anche da seri dubbi sulla salubrità della stessa.

E dire - come ha detto l'Assessore Campi - che il Comune "non può fare nulla in presenza di un accordo privato fra chi installa e il proprietario del terreno" è troppo comodo.

Il Comune, pur non potendo, attraverso strumenti urbanistico-edilizi, regolamenti e/o ordinanze contingibili, vietare l'installazione di apparati con riferimento ad aree generalizzate del territorio, ben può invece individuare in modo specifico siti sensibili da tutelare anche oltre i limiti normativi; ciò può avvenire attraverso l'approvazione del 'Piano delle antenne' al quale l'ultima Amministrazione di centrosinistra aveva posto mano pochi mesi prima dell'avvento della Amministrazione Ponzanelli e al quale quest'ultima - in tre anni - non ha fatto compiere alcun progresso dopo l'iniziale adozione.

Eppure già al tempo dell'insediamento della Destra a Sarzana era stato autorevolmente accertato e reso noto che l'approvazione del Piano delle antenne richiede una VAS e che il Comune - essendo Autorità Procedente (che approva il Piano) - è anche Autorità Competente al rilascio del Parere Motivato di VAS.

La conseguenza di quanto sopra è che se il Comune è Autorità Competente deve decidere anche se assoggettare a VAS o meno il Piano Antenne. La normativa regionale è chiarissima.

Quindi il Comune sa benissimo che la competenza sulla VAS per i Piani come quello sulle antenne di telefonia è sua ma continua ad evitare di assumersi le proprie responsabilità. Eppure sa altrettanto bene che la VAS (ordinaria) va fatta, perché per legge sono assoggettati a VAS tutti i piani per il settore delle telecomunicazioni.

E del resto - operando fra la avvenuta adozione e la tanto sospirata approvazione la cosiddetta 'disciplina di salvaguardia' - non si può obiettare che l'istanza del privato è da accogliere ineluttabilmente perché è già stata formulata.

E se non fosse così la cosa sarebbe ancora più grave, perché con i suoi ritardi l'Amministrazione Ponzanelli porterebbe tutta intera la responsabilità di questa vicenda.

- a causa di questi ingiustificabili ritardi all'Amministrazione Ponzanelli ha tirato le orecchie perfino il Difensore Civico.

Altro che "Comune impossibilitato a intervenire", Assessore Campi...".





Vico Rosolino Ricci

Segretario PD Sarzana