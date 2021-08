Antenna alla Fortezza, Italia Viva: "Serve risposta definitiva del Comune"

Sarzana - Val di Magra - "Il gruppo di I.V Sarzana ribadisce la grande preoccupazione sulla sempre più probabile installazione dell'antenna in località fortino. Si continua a leggere in questi giorni - dichiarano il capogruppo Raschi e il coordinatore Destri - confuse dichiarazioni da parte dell’Amministrazione, l’assessore Campi vuole organizzare l’ennesimo incontro con i cittadini ma qui serve una risposta chiara e definitiva, nei fatti. Bisogna agire. Basta arrampicarsi sugli specchi per giustificare un palese ritardo e motivare una impotenza non vera.

Per questo ci chiediamo a che punto siamo con le attività necessarie al Piano antenne dopo quattro mesi dall’affidamento con delibera di giunta ai tecnici di area 3, a che punto siamo con il parere dell’avvocato, luminare, incaricato dal comune. E ancora a che punto siamo con la petizione della cittadinanza, che ha raccolto ben più di 950 firme e per la quale si attende riscontro.

In mancanza di tutto questo, ci sentiamo presi in giro, insieme a tutti quelli che si sono mostrati contro questo progetto, dall’operato di questa amministrazione. Occorre fare sentire sempre di più la voce di chi non vuole quel mostro in quel sito, ma anche in altri luoghi sensibili in assenza di un piano, ci vuole il giusto bilanciamento di interessi che deve avvenire in modo trasparente e non nelle segrete stanze del Comune. Per questo ci uniremo ad ogni ulteriore e allargata forma di civile protesta, a cominciare dalla manifestazione del 19 agosto".