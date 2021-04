Andrea Cargiolli nuovo responsabile di Forza Italia per la Val di Magra

Sarzana - Val di Magra - Il commissario provinciale di Forza Italia Giovanni Grazzini ha nominato Andrea Cargiolli responsabile Val di Magra. Laureato in Economia Aziendale all’Università di Pisa, esercita la professione di Dottore commercialista e Revisore dei conti. Affiancherà inoltre, il commissario Grazzini, nella preparazione della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative nella Val di Magra.



“Andrea Cargiolli - dichiara Grazzini- è un punto di riferimento in Forza Italia, un professionista molto competente, con capacità relazionali ed organizzative. Dovrà coordinare insieme a me e agli altri dirigenti, l’azione di rilancio del partito, cercando di allargare in modo significativo il gruppo”.



“Sono molto soddisfatto per quest’importante nomina da parte del commissario provinciale. Forza Italia sta ripartendo, stiamo avviando un percorso di dialogo e confronto con i cittadini. Il radicamento territoriale - dice Cargiolli- deve essere al centro dell’azione politica quotidiana”.