Anche Anmig Sarzana celebra il 25 Aprile

Sarzana - Val di Magra - "L’ANMIG, Associazione Mutilati, Invalidi di guerra e Fondazione, Sezione di Sarzana anche in questo momento di restrizioni, con una partecipazione limitata e nel rispetto della distanza garantita non rinuncia ad omaggiare la gloriosa data del 25 Aprile 1945”. E' quanto si legge in una nota che prosegue: "Nella ricorrenza della Festa di Liberazione il presidente della Sezione di Sarzana Dini Giovanelli sarà presente presso la sede in via Landinelli alle ore 10,00 e in ricordo di quanti hanno perso la vita per liberare l’Italia dalla dominazione nazifascista deporrà un omaggio floreale sulla targa commemorativa al partigiano medaglia d’argento alla Resistenza “Franco Franchini” posta all’esterno dell’edificio".