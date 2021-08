Amministrative Santo Stefano, Liguria Popolare e Forza Italia sostengono Monticelli

Sarzana - Val di Magra - Liguria Popolare e Forza Italia appoggiano convintamente la candidatura a sindaco di Santo Stefano di Alberto Monticelli, consigliere comunale uscente del gruppo “Domani”, che fa capo a Francesco Ponzanelli. I leader dei due partiti, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa e il dott. Nanni Grazzini, ribadiscono la loro ferma volontà di proseguire in questo percorso, sicuri che questo manifesti la coerenza del percorso politico portato avanti in questi ultimi cinque anni in aperta opposizione alla maggioranza di sinistra. Il consigliere Monticelli manifesta la sua ferma convinzione a sfidare la sindaca uscente Paola Sisti, pur rammaricato dalla volontà degli altri partiti di centro destra di voler proseguire il loro cammino con la candidatura dell’avv. Cucchi. Il consigliere Monticelli ribadisce che ogni porta rimane sempre aperta, ma che alcun passo indietro verrà da lui compiuto. E riafferma la sua convinzione che non ci debbano essere, da parte di nessuno, preclusioni e veti, soprattutto verso chi, come lui, ha alle spalle esperienza, battaglie sul territorio e idee chiare sul futuro della comunità santostefanese. Il principale avversario è e deve rimanere per tutti l’attuale amministrazione di sinistra guidata dall’attuale sindaco. Nessun passo indietro e nessuna abdicazione da parte del candidato di Liguria Popolare e di Forza Italia a principi fino ad oggi capisaldi delle battaglie di opposizione in consiglio comunale. Poi, in ogni caso, saranno gli elettori a decidere e a scegliere, fra chi ha condotto sino ad oggi una politica fallimentare e chi non ha mai smesso di affermare, dai banchi dell’opposizione, idee e istanze per il bene della comunità.