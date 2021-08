Ameglia, l'assessore Bernava: "Tari, è la consigliera Fontana a fare pubblicità ingannevole"

Sarzana - Val di Magra - "La consigliera di opposizione Fontana parla di pubblicità ingannevole riguardo le riduzioni della tariffa Tari inserite nel Piano Economico Finanziario approvato dal consiglio comunale, spingendosi ad affermare che ci sarà un aumento del costo del servizio di 200 mila euro. Ecco, alla luce di questo, possiamo senz’altro dire che è la consigliera a fare pubblicità ingannevole ai danni dei cittadini, perché le cifre di cui parla non risultano in nessun atto ufficiale, perciò o non si sanno fare i conti oppure si diffondono falsità in preda a un momento di totale confusione, caratteristica tipica della minoranza riscontrata più volte anche in consiglio comunale". Lo afferma in una nota Andrea Bernava, assessore all'Ambiente del Comune di Ameglia, in risposta all'intervento della capogruppo di opposizione Raffella Fontana.



"L’esponente del PD (o Italia Viva?) pare essere apparentemente informata sull’andamento della tariffa - continua Bernava - e sarebbe molto bello sapere come fa a conoscere le cifre, visto che devono essere ancora elaborate. Al momento infatti sono state fatte solo delle simulazioni, che raffigurano invece un sostanziale equilibrio con la situazione dello scorso anno, perché l’inserimento delle isole zonali per i rifiuti ha generato una forte riduzione nelle spese di raccolta della differenziata, dimostrandone la bontà della scelta da parte dell’amministrazione comunale. Grazie a questo risparmio è stato possibile attenuare l’aumento dei costi dovuto al nuovo metodo di calcolo, più oneroso quest’anno e alla pulizia delle spiagge, voce inserita per la prima volta nel piano economico e nonostante il potenziamento dei servizi di spazzamento e raccolta. Oltre all’aiuto apportato dalle isole zonali, l’incremento della Tari è stato contenuto anche grazie all’intervento dell’Ato provinciale, che ha dimezzato i costi a carico di Ameglia per la pulizia delle spiagge e all’arrivo dei contributi del governo. Quindi il piano finanziario risulta simile a quello dell’anno scorso.

Se è pubblicità ingannevole quella fatta dal Comune, basata su numeri e riscontri reali, allora la comunicazione della consigliera Fontana, che cita cifre non rispondenti al vero, che cos’è?

Concludo ribadendo l’importanza della raccolta tramite isole zonali, che oltre a portare un beneficio economico, hanno contribuito al miglioramento del decoro urbano e della pulizia, perché non si devono più esporre i sacchetti per strada e sono molto utili durante il periodo estivo, quando nel nostro territorio arrivano turisti e titolari di seconde case che in passato non sono mai riusciti a rispettare il calendario della raccolta porta a porta".