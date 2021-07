Ameglia al voto, il centrosinistra valuta anche altri nomi

Sarzana - Val di Magra - La candidatura a sindaco di Ameglia, fronte centrosinistra, dell'ex primo cittadino Umberto Galazzo sembra ormai cosa concreta (QUI). Eppure, da indiscrezioni circolanti tra le maglie del fronte progressista, ci sarebbero anche altri nomi soppesabili, alcuni magari più concreti, altri semplicemente a livello di suggestione. Da nomi più giovani quali il commissario Pd Amegliese Daniele Pedrazzi o dell'ex consigliere comunale Nicolò Caselli, a volti più esperti, come Stefano Sarti, vice presidente di Legambiente Liguria, che potrebbe intercettare il consenso di associazioni ambientaliste e mondo pentastellato, o ancora il fresco ex presidente del Parco, Pietro Tedeschi, reduce da un mandato in Via Paci che lo ha visto a volte in contrasto proprio con il Palazzo civico amegliese.

Giochi quindi non del tutto chiusi in casa centrosinistra? Per capirlo non servirà attendere molto, anche perché c'è intenzione di non arrivare 'lunghi' col candidato. Oltre naturalmente a quella di averne in sella solo uno, evitando quella parcellizzazione che, almeno al momento, sta caratterizzando l'arco del centrodestra, ma che potrebbe comunque ricomporsi.



Th.D.L.