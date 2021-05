Ameglia al voto, gruppo di cittadini chiede a Galazzo di candidarsi

Sarzana - Val di Magra - “Ci appelliamo al forte attaccamento al territorio e al senso di appartenenza alla comunità amegliese di Umberto Galazzo a cui chiediamo di candidarsi a sindaco”. È quanto scrivono Marzia Ratti, i consiglieri di opposizione e altri cittadini amegliesi nell'appello rivolto all'ex primo cittadino in vista delle prossime amministrative autunnali. “Le elezioni si avvicinano – scrivono ancora – e la grave situazione in cui versa il Comune ci impone la scelta di un candidato che abbia la determinazione, la competenza e l'entusiasmo necessari per dare ad Ameglia lo slancio e la cura che merita. Un Sindaco – aggiungono - che abbia anche esperienza e profonda conoscenza di un territorio tanto bello quanto delicato, da preservare e valorizzare nelle sue qualità”. Un invito condiviso e apprezzato con entusiasmo da molte persone ma che il diretto interessato commenta così: “Sono sorpreso – ammette a CdS – e mi fa piacere vedere le tante attestazioni di affetto. Ho ancora la passione anche se da tempo ormai non mi occupo molto di politica. Un'eventuale candidatura non era nei miei piani – conclude – ma ci ragionerò”.

Il nome di Galazzo, eletto in precedenza nelle file del centrosinistra, potrebbe così riunire tutto il fronte dell'opposizione amegliese, anche se al momento il suo eventuale ritorno in partita resta poco più di un'ipotesi.