Ameglia al voto, Pedrazzi (Pd): "Primarie al più presto, intendo partecipare"

Sarzana - Val di Magra - “Con l’elezione del nuovo coordinatore del circolo si apre una nuova fase per il Partito Democratico di Ameglia. Tra pochi mesi si voterà per le elezioni amministrative e credo che per rendere maggiormente forte la proposta del centro sinistra e del Partito Democratico si debbano organizzare al più presto le Primarie del centrosinistra a cui intendo partecipare”. Così Daniele Pedrazzi, giovane esponente del Pd amegliese che dunque si aggiunge al nome di Umberto Galazzo fra le fila dello schieramento che punta a riprendere il Comune da sette anni a guida centrodestra.



“Vorrei dare voce alle nuove generazioni – spiega Pedrazzi - a chi vuole una decisa rottura con il passato e a chi crede in una politica nuova che sappia affrontare al meglio la sfida che ci pone il Next Generation UE. Le risorse europee servono, come dice la denominazione del fondo, per le nuove generazioni e sono convinto che proprio le nuove generazioni devono essere protagonisti. Io – conclude - con i giovani che mi sostengono e con coloro che credono nel cambiamento, ci sarò”.