Ameglia al voto, Fratelli d'Italia propone la candidatura di Sergio Landolfi

Sarzana - Val di Magra - “Riteniamo sia giunto il momento in cui anche il nostro territorio conosca il buon governo dei sindaci di Fratelli d’Italia che ovunque si distinguono per l’efficienza e l’efficacia dell’azione politica, per questo alle prossime tornate elettorali proporremo nostri esponenti per ricoprire la carica di primo cittadino”. Così inizia Davide Parodi, in qualità di coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che prosegue: "In questa logica iniziamo a proporre ad Ameglia una persona dalle indiscusse qualità umane e professionali: Sergio Landolfi”. Nel prossimo tavolo provinciale del centrodestra porterò questa candidatura e la discuterò con gli alleati, fiducioso di potere incontrare anche il loro consenso. Nel frattempo stiamo programmando un gazebo per sabato 29 maggio a Fiumaretta, per spiegare ai cittadini le ragioni di questa

candidatura e per rassicurali sul fatto che anche questa terra conterà sindaci di Fratelli d’Italia nel prossimo futuro".