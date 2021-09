Ameglia Civica ha la sua lista, Manzi: "Trasparenza e valorizzazione del territorio"

Presentato il gruppo del terzo candidato sindaco: "Comune va gestito in maniera manageriale, non come fatto negli ultimi trent'anni".

Sarzana - Val di Magra - “Le colpe non sono solo del centrodestra che ha governato negli ultimi anni, le giunte che lo hanno preceduto hanno le stesse responsabilità, forse ancora maggiori”. Così Mauro Manzi, terzo candidato a sindaco che ieri ha presentato la sua lista “Ameglia civica” che inizialmente avrebbe dovuto avere anche il sostegno di Forza Italia e Liguria Popolare ma sui quali lo stesso Manzi ha osservato: “Mi spiace di essere stato abbandonato da coloro che mi avevano dichiarato la loro vicinanza politica”. Questo nonostante la lista resti ancora quella indicata dalle due formazioni che hanno scelto di non stare con la coalizione di centrodestra che sosterrà Mauro Ciri.

“Un Comune va gestito in maniera manageriale e noi siamo pronti a farlo con grande impegno – ha promesso Manzi – non certo come è stato negli ultimi trent'anni. Punti fermi del nostro programma saranno pulizia, rigore, osservanza delle regole, trasparenza, seria impostazione di un programma che punta alla valorizzazione del turismo e del territorio”.



I componenti della lista Ameglia Civica-Manzi sindaco

Emilio Longhi, Cristina Baruzzo, Mauro Belforti, Giuseppe Bertolini, Valentina Camilli, Rosella Campice, Marco Cannea, Tatiana Innocenti, Antonello Lagomarsini, Luciano Monno, Giovanni Raggi, Gian Piero Pesci.