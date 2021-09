Alberghi: "A sostegno della sindaca Sisti in un progetto civico riformista"

Sarzana - Val di Magra - Come membro del gruppo consiliare Santo Stefano Viva, nella qualità di assessore alla Protezione Civile della Giunta del Sindaco Paola Sisti, in questi ultimi cinque anni ho avuto l’onore e il privilegio di partecipare all'amministrazione del nostro Comune, esperienza certamente intensa e formativa che ci ha visti affrontare svariate situazioni complesse e concrete, a partire dai delicati mesi di lockdown, trattando la gestione della pandemia in tutti i suoi difficili risvolti e la successiva ripartenza socioeconomica.

Personalmente posso dire di appartenere da sempre, anche per tradizione di famiglia, alla cultura democratica e riformista di centro sinistra.

Come già avevo evidenziato pubblicamente, credo nell’importanza di un’alleanza fra tutte le forze democratiche e di centro sinistra, nella cultura che promuove e protegge i diritti civili, l’uguaglianza sociale, l’ambiente, l’etica civile, i giovani e le politiche giovanili, spesso valorizzati a parole ma ancora troppo poco supportati in concreto.



Temi patrimonio da sempre della cultura riformista e progressista di centro sinistra, in cui mi riconosco.



In questo contesto, prestando convintamente la mia disponibilità per un progetto civico riformista, che possa accogliere e incontrare tutte le forze di centro sinistra e riformiste che vorranno dare il proprio contributo, ho deciso di ricandidarmi, presentandomi alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, a supporto della Lista di Paola Sisti Sindaco e del suo programma.



Jacopo Alberghi, assessore uscente e candidato nella lista Santo Stefano Bene Comune