Agevolazioni e riduzioni, Ameglia approva il Piano Tari

Sarzana - Val di Magra - Questa mattina il consiglio comunale di Ameglia ha approvato il piano economico finanziario (Pef) 2021, l’adeguamento del regolamento Tari alla nuova normativa di settore e le tariffe che determineranno le bollette per l’anno in corso. Per le utenze non domestiche c'è una riduzione complessiva di 67mila euro, che varia in base alla tipologia di categoria e in relazione, quindi, alle problematiche avute con la pandemia. Altra riduzione il 50 per cento di sconto sulla quota variabile per chi pratica il compostaggio domestico, il 50 per cento sul totale della tariffa per anziani e disabili che dimorino in istituti di ricovero o sanitari, il 70 per cento su case prive di allacci e arredi e il 40 per cento sullo specchio acqueo. C'è anche una serie di agevolazioni, tra cui la totale esenzione della Tari per i contribuenti che presentano un Isee fino a 7.500 euro; riduzioni tra il 25 e 30 per cento per le famiglie numerose; riduzione del 30 per cento per attività collocate nel centro storico; riduzione del 30 per cento per premiare la lotta alla ludopatia.



“L’erogazione complessiva dei servizi ambientali verrà mantenuta nonché potenziata nel suo complesso, qualitativamente e quantitativamente - spiega l'assessore all'Ambiente, Andrea Bernava-. La raccolta rifiuti è stata migliorata con l'introduzione delle isole zonali di conferimento, lo spazzamento e il decoro urbano sono stati potenziati, in particolare modo nel periodo estivo, e mantenuta la piena funzionalità dell’isola ecologica”.



"Nonostante l'applicazione del un nuovo metodo di calcolo Arera, basato sulla tariffa del 2019 - affermano ancora da Palazzo civico -, a cui sono stati applicati dei conguagli e l'aggiunta dei notevoli costi dovuti all'attivazione di nuovi servizi come la pulizia delle spiagge, il piano economico finanziario è stato mantenuto sostanzialmente in equilibrio ed i servizi sono stati ugualmente garantiti. Questo risultato si è ottenuto grazie al cambio di metodologia di raccolta differenziata dei rifiuti, passato dal porta a porta alle isole zonali: sono stati risparmiati 80 mila euro di spesa in soli tre mesi di effettiva attività esclusiva delle isole".



“Nel complesso, tracciando un bilancio di fine mandato - conclude Bernava- in questi anni sono stati aumentati i servizi ambientali, implementato il servizio dell’isola ecologica e soprattutto la percentuale di raccolta differenziata è passata dal 62,91 nel 2014 ad otre l’83 per cento nel 2020 medio annuo, toccando picchi del 90 e ricevendo il riconoscimento di miglior comune virtuoso di tutta la Liguria tra gli enti costieri con grande afflusso turistico”.