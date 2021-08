Ad Arcola tagli della Tari fino all'80%

Sarzana - Val di Magra - Nella seduta di venerdì il consiglio comunale di Arcola ha approvato le riduzioni della Tari per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19.

L'amministrazione Paganini ha quindi definito riduzioni pari al 50% per le attività interessate dalle restrizioni e dell'80% per quelle che hanno dovuto anche subire delle chiusure.

"È un segnale importante – afferma il vicesindaco con delega al bilancio Tinfena - e un aiuto concreto che abbiamo voluto mettere a disposizione per quelle attività che hanno dovuto fare i conti con disposizioni limitative delle proprie opportunità di lavoro. Per avere la riduzione è obbligatorio fare domanda da domani fino al 31 ottobre scaricando il modulo dal sito istituzionale, specificando il provvedimento di restrizione o chiusura dell'attività disposto dall'emergenza e il periodo interessato. Le attività in questione salderanno la quota corrispettiva calcolata in seguito alla riduzione entro il 5 dicembre”.