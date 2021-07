A cent'anni dai 'Fatti del '21', Enrico Letta a Sarzana il 21 luglio

Sarzana - Val di Magra - Sarà il segretario nazionale Enrico Letta a tagliare il nastro inaugurale della nuova sede del Partito Democratico di Sarzana, di piazza Matteotti 9. L’evento politico è in programma alle ore 12 mercoledì 21 luglio, un giorno dall’alto significato storico per la città che commemora il 100 anni dei ‘Fatti del 21’, quando le istituzioni e la popolazione ebbero il coraggio di dire no alle squadre fasciste. Tali “Fatti” avranno spazio anche nelle comunicazioni pubbliche della mattinata.



Sarà l’occasione per ringraziare tutte le persone e gli iscritti che hanno fattivamente collaborato per la messa a punto della sede, renderla idonea per incontri sui temi della politica nazionale e locale e come luogo di ascolto di tutti coloro che vorranno dialogare con il Partito Democratico; tutto questo mentre il Segretario Letta sta per dar vita all’iniziativa delle “Agorà Democratiche, promossa dal Partito Democratico finalizzata ad allargare e innovare gli spazi e le modalità di partecipazione democratica e a elaborare, nel modo più condiviso e largo possibile, un programma ambizioso per il centrosinistra”.



L’appuntamento è aperto al pubblico, nel rispetto delle norme anti Covid, e vuole suggellare la presenza, la tradizione e il valore del Pd nel contesto politico locale con una nuova sede: aperta, collocata nel centro della città a piano terra, facile luogo di incontro e dialogo con la cittadinanza.