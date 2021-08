Sarzana - Val di Magra - La lista che candida a sindaco di Santo Stefano Luciano Mondini "è una lista civica di liberi cittadini, accumunati dalla sensibilità per la tutela della salute e dell’ambiente, alla quale hanno aderito alcuni membri del Comitato No Biodigestore Saliceti, condividendone le finalità": lo precisano in una nota i membri del menzionato comitato aderenti alla lista.