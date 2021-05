"Terreni in via Cornia abbandonati", Cinquestelle di Vezzano presentano interpellanza

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo e pubblichiamo: "Il Gruppo Consiliare del M5S di Vezzano Ligure da tempo riceve segnalazioni da parte della cittadinanza sulla situazione in cui versano i terreni in prossimità di via Cornia, abbandonati ormai da tempo, oggi sono ricoperti da rovi tanto da nascondere sia gli alberi sia la casetta in muratura. Con l’avvicinarsi del periodo estivo in questa situazione aumentano le preoccupazioni per improbabili ma sempre possibili incendi che, agevolati dalla vegetazione, vedrebbe il propagarsi delle fiamme sino all’abitato soprastante. Vi è da segnalare che ultimamente a San Giorgio sono sempre più frequenti gli avvistamenti di cinghiali che si aggirano sulla stessa Via e che trovano facile riparo nei rovi sopraccitati. Tanto che sollecitati dalle segnalazioni il 27 gennaio è stata effettuata una battuta di caccia proprio nell’area dove i cacciatori si sono addentrati nei rovi (abbiamo documentazione fotografica). Sentire sparare parecchi colpi uno in sequenza all’altro in prossimità dell’abitato non è stato per niente piacevole. Vista la prossimità del periodo estivo vorremmo che la strada della Cornia ritorni a essere luogo di passeggio serale di famiglie e dove i bambini possano ritornare in serenità a rincorrere le lucciole.

Considerato quanto evidenziato il Consigliere Tiziano Pucci ha presentato un'Interrogazione al Consigliere MALDINI (Protezione Civile – Agricoltura) al Consigliere TINTORI (Cura e decoro del Territorio) e al Signor Sindaco, come massima autorità locale, richiedendo: di conoscere se l’amministrazione è a conoscenza dello stato di abbandono dei terreni in via Cornia e che le loro condizioni costituiscono pericolo sia per un potenziale incendio estivo sia perché luogo ideale di rifugio dei i cinghiali; di conoscere se l’amministrazione ha avvisato i proprietari dello stato della loro proprietà; di conoscere se l’Amministrazione in caso la proprietà rimanga inerme se ha intenzione di emettere un’Ordinanza per impegnarli al taglio della vegetazione; di conoscere se il Comando dei Vigili Urbani ha emesso un’ordinanza per inibire il transito di Via Cornia durante la battuta di caccia del 27 gennaio 2021; quali azioni saranno intraprese per eliminare lo stato di abbandono dei terreni agricoli soprattutto in prossimità delle strade comunali; quali azioni saranno intraprese per eliminare i cinghiali che nel territorio di Vezzano Inferiore non sono mai stati presenti a memoria d’uomo tranne che in questi ultimi anni".