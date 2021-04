"Su gara per velox, t-red e telecamere giunta sarzanese ha operato in trasparenza"

Sarzana - Val di Magra - "Il TAR ha bloccato la gara per il servizio di gestione di velox, t-red e telecamere con una sospensiva e ora sarà cura del Tribunale stabilire la verità dei fatti. Essere una Amministrazione trasparente comporta anche questo tipo di risvolti giuridici. Non accettiamo, pertanto, lezioni da chi ha avuto occasione di amministrare la città per 70 anni, tra l'altro attribuendo i servizi tramite affidamento diretto ed essendo allergici alle procedure di gara".



Lo affermano le consigliere comunali della Lega di Sarzana Lucia Innocenti e Giovanna Colaiacomo, che aggiungono: "Ci stupisce inoltre che, al cospetto di una misura cautelare quale l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, si colga l'occasione per attribuire alla Giunta di Sarzana la responsabilità in merito all'atto di un altro ente quale la Provincia, unica stazione appaltante. Non ci stupisce che gli ex amministratori di Sarzana critichino a prescindere ogni scelta della nostra Amministrazione, attribuendole, oltretutto, colpe che non ci competono. Come Lega elogiamo la trasparenza di questa Amministrazione, crediamo nella giustizia amministrativa, e confidiamo nella pronta risoluzione di questo problema".