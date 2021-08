"Sindaca, affermi in modo chiaro che Sarzana è pronta ad accogliere i rifugiati afghani"

Sarzana - Val di Magra - Signor Sindaco,

in queste ore drammatiche numerosi Sindaci italiani (di Milano, di Bologna, di Bergamo, di Trento, di Brindisi ed altri) hanno offerto la disponibilità delle loro città ad accogliere i rifugiati afghani ai quali il Governo nazionale ha garantito salvezza ed ospitalità.

Anche l'Anci ha auspicato il ricorso alla rete Sai per garantire accoglienza adeguata ai rifugiati afghani, come primo passo per garantire nel prossimo futuro accoglienza e integrazione a donne e uomini in queste ore in fuga dal loro Paese.

Sarzana vanta una lunga tradizione di ospitalità verso i perseguitati, dagli oppositori della dittatura argentina ai rifugiati e richiedenti asilo accolti dalla Caritas.

Come Partito Democratico di Sarzana le chiediamo - in nome di quella tradizione e del senso di umanità che non conosce barriere politiche - di affermare chiara, forte ed inequivoca la disponibilità del Comune di Sarzana ad accogliere una quota dei rifugiati afghani che hanno collaborato con la Missione di Pace italiana ad Herat ed ai quali il Governo nazionale ha doverosamente garantito una via di scampo ed una prospettiva di vita.



Rosolino Vico Ricci, Segretario Pd Sarzana