"Si torni alle commissioni in presenza, irrispetoso seguire più cose in contemporanea"

Sarzana - Val di Magra - Ritorno in presenza per le sedute della Commissione Bilancio del Comune di Sarzana. È quanto chiesto dalla presidente Beatrice Casini nel corso del Consiglio Comunale che ieri mattina ha approvato l'accordo con Asl5 per la realizzazione di un nuovo parcheggio gratuito (fra 40 e 50 gli stalli disponibili) all'ospedale San Bartolomeo. La pratica era stata affrontata nella seduta della commissione di giovedì quando i consiglieri di maggioranza erano collegati da un altro evento in corso in contemporanea.

“Dopo questa brutta esperienza – ha detto Casini – le prossime commissioni bilancio si svolgeranno in presenza. I consiglieri sono liberi di scegliere a cosa partecipare ma seguire due cose in contemporanea e non intervenire, prendendo però il gettone di presenza, è una cosa poco rispettosa per gli altri colleghi. Chiedo inoltre agli assessori di arrivare in commissione preparati, non come accaduto giovedì, perché dovrebbero essere loro a spiegare le pratiche ai consiglieri e non viceversa”.