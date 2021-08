"Se città avrà parcheggio in Via 8 marzo sarà per merito centrosinistra"

Sarzana - Val di Magra - Apprendiamo dalla stampa locale che la società proprietaria del ‘Laurina’, dopo aver aspramente battagliato per oltre vent’anni con le amministrazioni di centrosinistra per trarre il maggior profitto possibile dall’edificio con pressanti richieste di maggiori volumetrie, di destinazioni d’uso più appetibili, di più contenute opere a favore della collettività rispetto a quanto contemplato nei Piani urbanistici (del tutto legittimamente per un imprenditore), abbia ultimamente deciso di generosamente donare a questa amministrazione un’area in pieno centro abitato sulla quale avrebbe potuto costruire più di mille metri quadrati destinati ad attività ricettive. L’assessore Campi, nel dare l’annuncio alla città, ha esaltato lo straordinario risultato ottenuto: un parcheggio a raso anziché un palazzo di cinque piani; quindi meno cemento e maggiori servizi, con un costo per l’amministrazione di €.30.000,00 a fronte di un terreno stimato €.80.000,00. Riteniamo doveroso riferire alla città le cose come realmente stanno.

Quel parcheggio pubblico a raso lungo la Via 8 Marzo verrà realizzato solo perché la proprietà, mediante convenzione, si era da anni obbligata con la Giunta Cavarra ad attuarlo a sue esclusive spese. E nel caso avesse in seguito deciso di costruire l’albergo, si era impegnata a mantenere comunque il parcheggio pubblico, interrandolo. Pertanto, se la città disporrà del parcheggio pubblico di Via 8 Marzo, non è certamente merito di questa Giunta, ma del centrosinistra.

Sostiene inoltre l’assessore Campi che l’operazione risulta oltretutto vantaggiosa per il Comune che, a fronte dell’acquisizione di un terreno stimato €.80.000,00, dovrà spendere soltanto €. 30.000,00 (il costo del parcheggio a raso). Ebbene, forse oggi sappiamo perché l’intera Via Pietro Gori è stata asfaltata e non pavimentata con pietra pregiata, come previsto nel progetto ( “la pietra non avrebbe retto al peso dei banchi del mercato”, così si giustificava l’assessore Campi, senza neppure arrossire, rispondendo ad un’interrogazione del consigliere PD Beatrice Casini); così oggi forse sappiamo anche perché Piazza Martiri non è stata dotata dei giochi per i bambini ( con tanto di pavimentazione gommata, come la normativa richiede) e perché non è stata arredata secondo le previsioni progettuali. Conseguentemente, ai 30.000 euro che la Giunta Ponzanelli spenderà per la realizzazione del parcheggio a raso sostituendosi al soggetto attuatore, dovrebbero essere aggiunti tutti quei costi, certamente considerevoli, che questa amministrazione ha ritenuto di far risparmiare alla società proprietaria del Laurina, impoverendo in tal modo una piazza così importante per la città. Quindi, nessun regalo, anzi, tutt’altro…

Sostiene, infine, l’assessore Campi che, con la cessione gratuita dell’area di Via 8 Marzo, si è evitata un’ennesima cementificazione. Ricordiamo all’assessore che fu concesso alla proprietà del Laurina di poter realizzare una struttura ricettiva in Via 8 Marzo perché il ‘Piano Botta’ riduceva consistenti superfici di ricettivo-alberghiero (circa 2500 mq) che il PRG prevedeva sull’ edificio del Laurina. Si ritenne pertanto opportuno consentire alla proprietà di riottenere almeno una parte della superficie cancellata dal Piano e, nel contempo, di dotare la città nel suo centro abitato di un’offerta alberghiera all’altezza della vocazione turistico culturale che la contraddistingue. Questa opportunità oggi, a causa del ‘fenomenale’ accordo raggiunto con la proprietà del Laurina, non c’è più, con un evidente danno per la città. Ma, a proposito di cementificazione, saremo, invece, davvero curiosi di apprendere dall’assessore Campi le motivazioni con le quali giustificherà alla città la previsione di una SPA di 5.500 mq. (praticamente l’estensione dell’Ipercoop, per intenderci) nel borgo agricolo di Marinella, una SPA che spunta come un fungo all’interno del “Progetto di rigenerazione del borgo” (così battezzato proprio per la presenza della SPA?). Saremo tutt’orecchi per capire perché in quel caso non si debba parlare di cementificazione.



Avv. Roberto Bottiglioni, ex vicesindaco e assessore all’Urbanistica