"San Bartolomeo finalmente 'covid free' ma ora è tempo di ripartire"

Sarzana - Val di Magra - "Sono passate poche ore dal messaggio social diffuso dal Sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, sul San Bartolomeo: "finalmente il nostro ospedale è libero da COVID19!". Il nostro primo pensiero in effetti deve andare necessariamente al personale sanitario (medici, infermieri e OSS), ai tecnici e a tutto il personale ausiliario. Grazie per quello che avete fatto in questi lunghi mesi! Ora però è necessario stimolare l'ASL5 a ripristinare le funzionalità del San Bartolomeo che ormai sono ferme da un anno".



"Il San Bartolomeo è diventato un ospedale dedicato al COVID19 il primo giugno del 2020. Da quel giorno, seppur con innumerevoli difficoltà organizzative, la diagnosi, il trattamento e la cura del nuovo Coronavirus, sono avvenuti, o meglio sarebbero dovuti avvenire, solo al San Bartolomeo lasciando totalmente pulito il Sant'Andrea. Il nosocomio spezzino, infatti, è quello che in gergo viene definito “DEA”. Un presidio sanitario dedicato all'emergenza/urgenza che andava assolutamente preservato.

Da allora, per forza di cose, visto il carico di lavoro e i letti occupati a causa della pandemia, le consuete attività sanitarie che si svolgevano al San Bartolomeo sono rimaste parzialmente ferme. In particolare la chirurgia d'elezione o programmata ha subito un importante stop. Si sono prodotte, di conseguenza, liste d'attesa chilometriche. Oggi, è tempo di ripartire, davvero! Per questo vogliamo sapere dal Sindaco e dall'assessore competente quali saranno le tempistiche di ripresa delle consuete attività. Oltre al cronoprogramma vogliamo conoscere quali saranno le risorse economiche ed umane che saranno investite e soprattutto come si intende recuperare gli interventi che in questi mesi non si sono potuti svolgere. Vogliamo sollecitare con una interrogazione il Sindaco ed, indirettamente, il Presidente Toti affinché l'ospedale di Sarzana riprenda il suo ruolo nella provincia a pieno regime. Ne va della Salute dei nostri concittadini".



Daniele Castagna

capogruppo PD Sarzana