"San Bartolomeo, a rischio minime basi sicurezza sanitaria"

Sarzana - Val di Magra - "In questi giorni si è accentuato l’allarme tra i cittadini e gli addetti ai lavori sul destino dell’Ospedale di Sarzana; la sensazione comune è di un progressivo depauperamento delle attività, di svuotamento di strutture complesse e/o dipartimentali, di contrazione di efficienza dei servizi di diagnostica, di riduzione e /o mancato adeguamento del personale; da ultimo il rischio, collettivamente percepito, di una riduzione del livello di operatività del Pronto Soccorso. Il San Bartolomeo è uno stabilimento Ospedaliero che insiste su un bacino di utenza di 66.544 abitanti, si può definire “presidio ospedaliero di base”, sebbene l’utenza sia leggermente inferiore alla vigente classificazione attuale degli ospedali, che in ogni caso per particolari condizioni ambientali e, comunque, su decisione regionale è ricaduto e ricade in tale categoria. I presidi ospedalieri di base, sempre in relazione alla normativa attuale, devono essere dotati di pronto soccorso, almeno medicina interna, chirurgia generale, ortopedia, anestesia e rianimazione; di servizi di radiologia, laboratorio, emoteca e, ancora, di “osservazione breve intensiva” e relative attività ambulatoriali. Nel nostro Ospedale è presente anche pneumologia e geriatria che hanno valenza sovra ASL5". Lo afferma in una nota il segretario del Pd di Sarzana, Rosolino Vico Ricci.



"Le aree chirurgiche e le relative attività - prosegue - sono da tempo in massima parte trasferite alla Spezia o depotenziate, l’ortopedia è trasferita da tempo, la rianimazione ed il pronto soccorso soffrono di significative contrazioni; tali deleterie azioni, sebbene fossero comprensibili in epoca COVID acuta, oggi necessitano di profonda revisione. Nel 2019 gli accessi ai Pronto Soccorso sono stati circa 62 mila alla Spezia e 38 mila a Sarzana, dati che rendono indispensabile la piena attività del pronto soccorso sarzanese. In sostanza, le operazioni descritte, in contrasto con le normative, non sono più sopportabili e mettono a rischio le minime basi della sicurezza sanitaria della popolazione locale, della Valle del Magra e oltre. Non sono più giustificate dall’emergenza COVID, la quale sebbene presente risulta assai meglio controllata rispetto allo scorso anno ed ai primi mesi del 2021".



"Una giustificazione, colpevole, di quanto sopra - continua il segretario -, data dalla direzione della ASL 5 è la carenza di personale, cui conseguirebbe la riduzione delle attività, ciò non è accettabile; infatti, a questo proposito si può affermare che da oltre 5 anni non ci sono programmazioni serie di assunzione di personale sia nell’area di dirigenza medica che sanitaria in senso lato. Qui si apre un capitolo particolare, è vero che abbiamo carenze di candidati in ogni settore della sanità e le responsabilità sono a carattere nazionale e regionale; in ogni caso a livello locale ci sono due specificità: il deficit gravissimo di programmazione delle assunzioni e la mancata appetibilità del lavorare in ASL5; non è la sanità locale attraente per le professioni sanitarie, questo è oramai noto; purtroppo non riusciamo a cogliere elementi di cambio di rotta. Quali sono le conseguenze di quanto descritto: il basso livello dell’entità e qualità delle prestazioni; un significativo incremento del già grave flusso di utenza verso altre regioni; una riduzione del tasso di accesso alle cure dei cittadini, molti dei quali non trovando risposte nel pubblico e non avendo possibilità di recarsi presso il privato avranno una sempre maggiore trascuratezza verso la propria salute; il rischio più grande, che molti intravedono, è una inevitabile privatizzazione dell’ospedale di Sarzana".



"Il Direttore Generale di ASL 5 - conclude -, in audizione al Consiglio Comunale di Sarzana, il 23 marzo scorso affermava che fino alla fine del suo mandato, il 2026, non ci saranno privatizzazioni di ospedali in ASL5, che sarà data la massima funzionalità ai due nosocomi e che a Sarzana sarebbe ripresa tutta la attività al 150%, compresa area chirurgica e specialistica. Affermava anche che occorre trasparenza e lealtà tra direzione aziendale, professionisti ed enti locale, aggiungerei che occorre anche tra Azienda Sanitaria e cittadini. Quindi, in fine, si domanda alla ASL5 se vi è consapevolezza di quanto descritto, se le conseguenze sono considerate e come sono affrontate? Ed alla Giunta Comunale sarzanese se è al corrente di quanto detto, se intende aprire un confronto con la Regione e ASL5 su tali temi e se si sta coordinando con le altre Giunte Comunali della vallata per affrontare insieme il problema".