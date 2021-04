"Salvini ha colto l'urlo di dolore delle attività, governo accolga sua proposta"

Sarzana - Val di Magra - "Non avevamo dubbi sulla sensibilità di Matteo Salvini nel sapere cogliere l’urlo di dolore delle troppe attività che a distanza di oltre un anno subiscono ancora gli effetti devastanti delle restrizioni imposte dal Covid. Cogliamo con favore la proposta in merito alla necessità di adottare misure che consentano la riapertura di teatri, palestre, bar, ristoranti, anche con stesura di nuovi protocolli che garantiscano la sicurezza, dove i dati lo consentono". Lo si legge nella nota diffusa dal gruppo consiliare santostefanese 'Insieme per voltare pagina', rappresentato in consiglio comunale dagli esponenti della Lega Paola Lazzoni e Silvio Ratti (foto).



"E' inammissibile che per molte attività, spesso a conduzione famigliare, sia cambiato così poco a distanza di così tanto tempo e nonostante la maggior parte di loro abbia dimostrato di possedere ampia capacità organizzativa nell’applicare il rispetto delle normative. Peraltro, la persistenza della forzata chiusura delle attività interessate va a compromettere un bacino più ampio del singolo commerciante interessato ricadendo sull’intero sistema economico. Esprimiamo la nostra vicinanza a chi da troppo tempo ormai è ‘costretto a non lavorare’ ed auspichiamo che tutte le forze di Governo colgano favorevolmente la proposta lanciata da Matteo Salvini ed invertano la rotta elaborando un piano che consenta a tutti gli italiani di ripartire in sicurezza. La stella polare resta il supremo interesse degli italiani", concludono.