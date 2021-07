"Ruggia dimentica di far presente che la Lega si è astenuta sulla diminuzione della Tari"

Sarzana - Val di Magra - Anche questa volta leggiamo sulla stampa di esternazioni strumentalmente polemiche del Consigliere Capogruppo della Lega per Salvini di Vezzano Ligure (il riferimento è a questo comunicato, ndr). In effetti anche l'ultimo Consiglio Comunale svoltosi lo scorso 30 giugno è stato a porte chiuse ma proprio in virtù di regolamenti ben precisi, ancora in vigore, che tutelano la sicurezza sanitaria di tutti i partecipanti (compreso lui stesso). Il caro collega, però, si dimentica di far presente (anche ai suoi elettori) di essersi astenuto, insieme al consigliere Tangerini ( ma senza motivarne in alcun modo il motivo durante la discussione), nella votazione di un provvedimento estremamente importante che ha diminuito fortemente le tariffe Tari non domestiche ed, in maniera minore, anche le utenze domestiche. Le attività commerciali ed artigianali del comune di Vezzano Ligure, infatti, avranno uno sconto della tariffa del 10% rispetto al 2020; tale sconto è aumentato al 50% (sempre rispetto al 2020) per le aziende turistico ricettive (alberghi-bar-ristoranti) e si arriva allo sconto del 90% per le aziende dello spettacolo.

Tutto questo per andare incontro alle difficoltà delle nostre aziende locali ad affrontare le

conseguenze economiche della pandemia. Noi abbiamo sempre messo in campo le nostre energie per risolvere concretamente i problemi e continuiamo a farlo oggi quotidianamente. Non ci interessano polemiche sterili e fantasiose che rimangono lontane dai veri problemi dei cittadini.



Il Vice Sindaco Regoli Simone

La Giunta Comunale