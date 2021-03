"Quei consiglieri che si sottraggono leoninamente al voto sul digestore"

Sarzana - Val di Magra - Il coraggio - diceva Don Abbondio - se uno non ce l'ha, mica se lo può dare...

In Consiglio Regionale ieri si è discusso un ordine del giorno che - riguardo al biodigestore di Saliceti - chiedeva che la Regione sospendesse il procedimento di autorizzazione e che si attivasse la Vas anche per valutare siti e tecnologie alternativi. Hanno parlato a favore il proponente Pastorino e i consiglieri di centrosinistra dello Spezzino, nessuno ha proferito parola dei consiglieri della destra.

Al momento del voto hanno sostenuto l'ordine del giorno tutti i consiglieri di opposizione (10) mentre hanno votato contro quasi tutti quelli della maggioranza (13).

Perché "quasi tutti"? Perché dei consiglieri spezzini della Destra Mannucci (Fratelli d'Italia) non ha partecipato nemmeno alla discussione, la totiana Menini si è allontanata al momento del voto e il leghista Medusei (che non poteva scomparire perché è il presidente dell'assemblea) si è astenuto.

Come spiegare questo eroico fuggi fuggi?

Con un amletico dilemma irrisolto.

Osare esprimere contrarietà rispetto alla spaventosa 'creatura' del presidente Toti, allineandosi alla posizione dei Comitati locali, dei Sindaci interessati, delle Associazioni di cittadini, degli ambientalisti più autorevoli, dei loro stessi elettori di quell'area? Oppure - per una volta - alzare fieramente la testa e lo sguardo, pensare alle proprie comunità, esercitare quel voto di coscienza il cui esercizio è prerogativa irrinunciabile di chiunque sia eletto in una assemblea rappresentativa?

Eppure qualche settimana fa, in consiglio comunale a Spezia, la consigliera Cidale di Fratelli d'Italia si era vistosamente dissociata sulla questione dalle posizioni prone verso Toti e verso Iren del resto della maggioranza spezzina.

Eppure la senatrice Pucciarelli - a suo tempo - aveva addirittura assicurato che "lavorava sottotraccia contro il biodigestore di Saliceti"...

Macché, nel dubbio meglio leoninamente sottrarsi alla discussione, defilarsi al momento del voto o astenersi con consumato aplomb presidenziale...



Paolo Bufano, Pd Sarzana