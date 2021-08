"Pubblica assistenza, da sindaca e maggioranza non una parola per chiedere sostegno alla Regione"

Sarzana - Val di Magra - "È noto che l'amministrazione Ponzanelli, per arginare le ormai diffuse riserve sulla sua idoneità ai compiti, fa ricorso - in misura sempre più frequente - alla benevola sponda della Regione, sempre più vistosamente incline a privilegiare le amministrazioni comunali 'amiche', tanto più quando - come quelle della nostra provincia - mostrano ormai la corda agli occhi di tutti. Ma stavolta anche il premuroso Toti si è scordato di Sarzana, oppure la sindaca non ne ha invocato con la consueta accorata implorazione il soccorso". Lo afferma in una nota Francesca Castagna, vice segretario del Partito democratico di Sarzana.

"Così - prosegue -, sulla vicenda delle Pubbliche Assistenze, accade che, mentre per quelle di Spezia e di Lerici la Regione abbia differito di tre anni l'intervento destinato ad annientarne le economie (misura peraltro meramente dilatoria e dal sapore elettoralistico), per quel che riguarda invece la P.A. sarzanese - che non corre quel rischio perché ha per tempo costituito una società di scopo e 'sdoppiato' l'attività sanitaria da quella funeraria - l'emendamento del Consigliere PD Natale, che prevedeva la rimozione di onerosi vincoli all'interazione fra la P.A. e la sua controllata è stato bocciato dalla maggioranza regionale di centrodestra. Da domani dunque, a Sarzana, la Pubblica Assistenza faticherà e spenderà di più per garantire - insieme alla sua controllata - le sue tradizionali missioni umanitarie, quella del soccorso e quella pietosa di accompagnare i Sarzanesi alla loro estrema dimora. Ma dalla sindaca Ponzanelli e dalla maggioranza sarzanese di centrodestra non si è spesa una sola parola, non si è levata una sola voce per chiedere alla Regione 'amica' sostegno in questa importante battaglia".