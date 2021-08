"Psi non ha niente a che vedere con Lega e Fratelli d'Italia"

Sarzana - Val di Magra - “Un'iniziativa presa in autonomia dalla sezione di Santo Stefano – continua Brero -. Del resto non andando più d'accordo con la sindaca Sisti, come evidente a tutti, era chiaro che bisognava trovare una alternativa, ad esempio una lista autonoma. Ma l'accostamento del Psi a Lega e Fratelli d'Italia non ci può essere”. Così a CdS Giorgio Brero, segretario provinciale del Partito socialista italiano. Il tema è il sostegno degli esponenti socialisti santostefanesi Sauro Baruzzo, ex sindaco, e Angelo Zangani, consigliere comunale uscente ed ex assessore, al candidato Emanuele Cucchi, sostenuto altresì da Cambiamo, Fratelli d'Italia e Lega. “Se Baruzzo e Zangani, con i quali abbiamo avuto un chiarimento, hanno preso un accordo con il candidato Cucchi, vadano avanti. Ma dal punto di vista politico come Psi non possiamo essere contigui a due forze con cui non abbiamo niente a che vedere”, conclude il segretario.