"Ponzanelli al risparmio per i cittadini, peccato per l'atteggiamento dell'opposizione"

Sarzana - Val di Magra - Il Consiglio Comunale di mercoledì ha segnato un nuovo punto di svolta per la nostra Sarzana; i cittadini, infatti, risparmieranno circa 80.000 euro per la pulizia delle spiagge stante la migliore distribuzione dei costi voluta con determinazione del Sindaco Ponzanelli e nonostante l’inspiegabile opposizione dei vertici del PD locale che avrebbero evidentemente preferito far pagare tali importi ai propri concittadini; grazie all’approvazione del PEF presentato dall’Assessore Italiani, toglieremo la spazzatura dal centro storico, per introdurre isole zonali videosorvegliate e 300 nuovi cestini. Un’altra ambiziosa scommessa per Aumentare la percentuale di raccolta differenziata e per rafforzare gli strumenti di lotta alle discariche abusive che vede già risultati concreti grazie alla politica dell’assessore Torri. Quest’anno, inoltre, vedremo l’abbattimento dei costi della tari e notevoli agevolazioni per tutte le categorie economiche svantaggiate dalla pandemia. Risposte concrete, richieste da tanti cittadini e finalmente arrivate. Dispiace molto che le opposizioni non abbiano voluto votare queste misure: la politica, almeno per una volta, poteva dare un segnale di unità guardando semplicemente all’interesse dei sarzanesi. E se è legittima la contrapposizione politica, davvero surreale è non votare gli aiuti ai sarzanesi. Noi crediamo che il loro bene venga prima di tutto, anche dei partiti e delle fazioni politiche/ Evidentemente la scelta delle opposizioni, ormai certificata, è diversa: pur di non votare un provvedimento dell’amministrazione Ponzanelli, sono disposti a pregiudicare gli aiuti a cittadini e commercianti. È davvero un peccato, ma noi andiamo avanti convinti che il bene della città sia l’unico scopo della nostra amministrazione.



Capigruppo di maggioranza