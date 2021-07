"Ordine del giorno su pulizia borgo buttato in caciara, ma c'è bisogno di risposte"

Sarzana - Val di Magra - “Siamo esterrefatti dalla piega che ha preso la discussione del nostro ordine del giorno sul decoro del borgo di Arcola ma ancora di più dalla votazione contraria della maggioranza, che non ha voluto prendersi gli impegni come elencati nel nostro documento". Lo affermano in una nota Brunella Righi, Gino Pavero e Valentina Massi, consiglieri comunali del gruppo Cambiamo ad Arcola.

"La sindaca, in buona sostanza, ha affermato che se il borgo è nelle condizioni che noi abbiamo posto all'attenzione, in larga parte la responsabilità è riconducibile ai cittadini maleducati, privi di ogni senso civico, che lo abitano. Siamo stati accusati di essere quelli che puntano il dito e che non vanno a pulire (??). Non siamo neanche riusciti a terminare la discussione, ad avere le risposte che chiedevamo nel documento come la riorganizzazione dell'area de gli Spiazzi, il parcheggio in Via Trina e i lavori al Castello. Tutti interrogativi che quotidianamente ci vengono posti dai cittadini. La trattazione del nostro Odg, non per colpa nostra, è iniziata e terminata in caciara, purtroppo. Certo è che noi non ci perdiamo d'animo, presto formuleremo serie di interrogazioni che andremo a presentare a chi governa Arcola perché c'è bisogno di risposte ma soprattutto di fatti concreti", concludono i consiglieri.