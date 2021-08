"Noi l'unica lista che può veramente risollevare Santo Stefano"

Sarzana - Val di Magra - Oltre cento presenti all'inaugurazione del point elettorale di Emanuele Cucchi, candidato a sindaco di Santo Stefano sostenuto da Cambiamo, Fratelli d'Italia, Lega ed esponenti socialisti santostefanesi. "Vedervi così numerosi mi dà coraggio per affrontare questa mia prima avventura politica" ha esordito l'avvocato 47enne di fronte alla platea riunitasi al 15 di Via Mazzini, animata da cittadini e da esponenti e amministratori delle varie forze della coalizione, tra cui l'onorevole Lorenzo Viviani e la senatrice Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa. “Non mi interessa andare a cercare pacche sulle spalle o a farmi vedere per accaparrarmi chissà quali simpatie, mi interessa diventare un buon amministratore: è di questo che ha bisogno Santo Stefano – ha proseguito Cucchi -. Ci sono persone che anche nel corso di questa campagna si stanno vantando di vivere la comunità tutto l'anno, ma io chiedo: vivendola così tanto, non vi rendete conto dei problemi del paese? Non vi rendete conto, ad esempio, del traffico? Il nostro territorio viene attraversato da tantissimi auto e camion, che inquinano. Abbiamo strade che fanno schifo. Non abbiamo centri per i ragazzi, che devono andare a Sarzana o a Spezia per riunirsi. Eppure il nostro comune ha potenzialità enormi. Siamo a dieci minuti dal mare, circondati dal verde, con borghi bellissimi. E non riusciamo a sfruttare queste potenzialità, a pubblicizzare i nostri prodotti, il nostro paese? Vediamo i negozi chiudere, un borgo con tutte le saracinesche giù, vi sembra possibile? A me no, io voglio rilanciare Santo Stefano, soprattutto dal punto di vista economico. Voglio aiutare chi investe qui. Voglio creare punti in cui i giovani si possano incontrare e fare sport, voglio una scuola di musica... Abbiamo una corale la cui importanza è riconosciuta anche fuori regione ma i nostri ragazzi vanno a imparare la musica a Sarzana, non è possibile. Bisogna ragionare in modo diverso in questo paese, perché ha potenzialità enormi e va pubblicizzato a livello nazionale ed extranazionale. Gli stranieri comprano casa a Pontremoli, che è a 45 minuti dal mare, e ad Arcola, rispetto alla quale Santo Stefano mi pare non abbia nulla in meno. Il nostro sforzo sarà ridare vita al territorio, in tutti i modi”.



Il candidato a sindaco ha parlato di “una battaglia che non può essere combattuta solo dai candidati. Se vogliamo cambiare devono combatterla tutti, e non soltanto con il voto. Dovete parlare con i compaesani e dire loro che c'è una forza che può veramente risollevare il paese, trasformarlo, far sì che non sia più un dormitorio, ma un posto in cui le persone siano contente di vivere. E c'è una cosa importante: in cabina elettorale ci sono più scelte, ma solo questa, solo 'Uniti per cambiare Santo Stefano Magra' è contro l'attuale amministrazione comunale – che ha meno voti rispetto alle scorse elezioni perché ha amministrato male, anzi non ha amministrato. Le altre liste servono esclusivamente a far perdere voti a noi, fatelo presente a tutti”. Altre liste che, oltre a quella del centrosinistra che ricandida la sindaca uscente Paola Sisti, sono quella di matrice Popolari/Forza Italia, candidato il consigliere uscente Alberto Monticelli, e la lista 'Salute e ambiente', candidato Luciano Mondini, con la possibilità che al novero si aggiunga una lista del Partito comunista.



Infine, la presentazione dei candidati. Ci sono i consiglieri uscenti Angelo Zangani, socialista, ex assessore, e Silvio Ratti, responsabile Lega per la Val di Magra; candidato anche Carlo Mazzoli, nipote della sindaca Sisti, già consigliere di opposizione in passato e dato tra i papabili, nei mesi scorsi, come candidato a sindaco del centrodestra. E ancora Eleonora Aiesi, Eleonora Angelotti, Veronica Belloni, Emilio Briselli, Enrico Bernardini, Guglielmo Giaume, Emilio Parisi, Eugenio Parma, Martina Tosi.