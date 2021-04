"No alla chiusura del dispensario farmaceutico dei Prati"

Sarzana - Val di Magra - Il dispensario farmaceutico dei Prati di Vezzano, in Via De Nicola, non deve essere chiuso. Lo ha ribadito, confermando quanto già espresso in una delibera del 2013, l'attuale giunta comunale di Vezzano, guidata dal sindaco Massimo Bertoni. Da un lato, ricordano da Palazzo civico, c'è il procedimento di chiusura del dispensario, avviato anni fa a seguito di un sopralluogo della Commissione ispettiva sulle farmacie; dall'altro c'è la convinzione che “un’eventuale chiusura del dispensario farmaceutico – si legge nella delibera dell'amministrazione comunale - comporterebbe una carenza del servizio per la cittadinanza vezzanese e che l’esistenza del dispensario, in loco, risponde ad una precisa esigenza della popolazione e persegue l’interesse pubblico volto ad assicurare effettivamente a tutte le fasce della popolazione, ed in primis alle fasce deboli, la pronta fruibilità del servizio farmaceutico - in particolare farmaci di prima necessità e pronto soccorso - condizione indispensabile per la garanzia della tutela della salute”. Un fermo orientamento, quello di Palazzo civico, che segnala altresì come “la presenza del dispensario ha dimostrato la propria importanza, in termini di presidio sanitario strategico, in occasione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, scongiurando disservizi altrimenti inevitabili e conseguenze pesanti per la tenuta del sistema”.