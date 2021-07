Sarzana - Val di Magra - Fratelli d’Italia nelle piazze della provincia per dire no al Ddl Zan. “Fra comici e cantanti in molti parlano del Ddl Zan ma pochi sanno realmente di cosa si tratti”, affermano da Fdi. Nella giornata di oggi Fratelli d'Italia spiega la propria contrarietà nei gazebo di Luni (davanti al Comune) dalle 10.30 alle 12.00 e a Santo Stefano in Piazza Garibaldi dalle 18 alle 20.