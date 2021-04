"Nessun assembramento al San Bartolomeo, Tedeschi cerca spazio mediatico"

Sarzana - Val di Magra - "In merito a quanto dichiarato a mezzo stampa dal commissario del parco Montemarcello, Pietro Tedeschi, e` utile sottolineare quanto la sua dichiarazione sui presunti assembramenti dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, in occasione della sua vaccinazione, sia ingenerosa e poco rispettosa nei confronti di tutti quei sanitari che stanno dedicando il loro lavoro e il loro tempo, professionale e non solo, alle vaccinazioni". Lo dichiara Daniela Menini, consigliera regionale di Cambiamo. "Fare riferimento ad alcuni casi isolati, in maniera strumentale e utile a ricercare come sua abitudine spazi mediatici - prosegue -, e` irriguardoso e fuorviante rispetto a quella che e` la verita` e mette fuori strada i cittadini che, in un contesto sociale e storico come quello che stiamo vivendo, hanno bisogno di indicazioni chiare e informazioni precise".



"Il caos che non si e` verificato all'ospedale di Sarzana lo sta in realta` creando Tedeschi con le sue ricostruzioni non corrette. - conclude la consigliera arancione - Peraltro, sara` contento di sapere che nelle prossime settimane aprira` il nuovo hub del San Bartolomeo, concludendo i lavori degli spazi esterni all’ospedale su cui Asl si sta impegnando e che il territorio aspetta da tempo".