"Manifestazioni per Fatti di Sarzana, nessun socialista invitato"

Sarzana - Val di Magra - "Le manifestazioni per i cento anni dei Fatti di Sarzana del 21 luglio del 1921 sono state programmate da chi evidentemente non conosce compiutamente la storia. Rilevo come fra gli invitati non vi sia alcun socialista. Il 21 luglio chi si oppose ed indicò la strada per contrastare il fascismo furono il sindaco Arnaldo Terzi, il vicesindaco Adolfo Sabbadini, il capogruppo in consiglio comunale Alfredo Poggi ed il comandante dei carabinieri Jurgens". Così Sauro Baruzzo, storico esponente socialista, in passato presidente della Provincia e sindaco di Santo Stefano Magra. "Spero che il dibattito che avverrà tra i vari interlocutori - prosegue Baruzzo - riesca a definire una volta per tutte la verità storica su quanto accaduto. Rilevo che da troppi decenni la volontà di non riconoscere verso chi ha documentato la storia, come ad ultimo ha fatto il nostro Pino Meneghini, non si continui a negare la più elementare delle verità".