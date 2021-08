"Liguria popolare e Forza Italia, una lista di disturbo per favorire la Sisti"

Sarzana - Val di Magra - "Il lancio della candidatura di Monticelli viene accompagnato da asserzioni sulla coerenza del suo percorso politico nell’aver portato avanti in questi ultimi cinque anni un’aperta opposizione alla maggioranza di sinistra del Sindaco Sisti. Sarei interessato a capire in cosa si è caratterizzata la sua opposizione alla Sisti. Chiedo a Monticelli di dirlo chiaramente ai cittadini di S. Stefano che sono chiamati a scegliere chi dovrà indicare le tematiche che condurranno l’azione amministrativa. Monticelli si è caratterizzato per l’assenza dal Consiglio Comunale come, ad esempio, in occasione dell’ultimo, in cui veniva messo in votazione il Bilancio di previsione ed ancora per l’opera di garanzia del numero legale affinché venisse approvato l’ultimo piano finanziario sulla Tari. Un anno fa, al pari del Sindaco Sisti, votava contro l’istituzione della Commissione speciale Ambiente, che aveva il compito di indagare su come l’amministrazione ha operato su biodigestore ed ex Cava della Brina; successivamente si è adeguato alla sua istituzione ma evitando di presentarsi alle sedute. Per di più, il Consigliere Ponzanelli, per ben due volte in fuga, ha affermato che ha avuto pressioni sulla ex cava senza mai precisare da chi è per cosa". Lo afferma in una nota Angelo Zangani, consigliere comunale uscente a Santo Stefano.



"Quello che è chiaro a tutti - prosegue l'esponente del Psi - è l’intento evidente di Liguria popolare e Forza Italia di presentare una lista di disturbo per favorire l’elezione della Sisti, così come sta succedendo ad Ameglia, ovviamente per logiche slegate dalle dinamiche locali. In 50 anni di esperienza amministrativa, non ho mai assistito alla frattura di una coalizione per un incarico. E’ palese l’obbiettivo politico per una dinamica tutta interna ai partiti che sostengono Monticelli. Credo che i cittadini sapranno capire e sceglieranno il voto utile al vero cambiamento. Con l’Avvocato Cucchi sarà in lista chi in questi anni ha lavorato su problemi concreti come, ad esempio l’aumento ingiustificato delle tasse per tagliare erba e piantare fiorellini in un fase drammatica socio economica provocata dal cosiddetto Covid19 in cui le tasse dovrebbero essere abbassate tanto più che è da 20 anni le pensioni e gli stipendi sono inalterati".