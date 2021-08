Sarzana - Val di Magra - La Federazione provinciale della Spezia del Partito Socialista Italiano comunica che, nell’ambito delle manifestazioni politico/culturali del Partito stesso, in collaborazione con il Circolo “Filippo Turati” di Sarzana e della Val di Magra sarà organizzata per venerdì 3 ettembre alle 17,30 presso il Centro Sociale “Barontini” in via Ronzani 1- Sarzana la presentazione del libro "La scissione comunista e le ragioni di Turati" di Mauro Del Bue.