"La complanare all'autostrada resta la soluzione principe"

Sarzana - Val di Magra - Come Articolo Uno abbiamo appreso con piacere l'impegno avviato per la ricostruzione del ponte di Albiano. Il ponte che manca da tempo è una struttura decisiva per la viabilità, l'interscambio tra le province della Spezia e di Massa-Carrara e in particolare tra l'area Spezzina e la Lunigiana. Riteniamo però che, al di là delle soluzioni provvisorie di cui si parla , anche prima di attuarle, sia indispensabile uno studio sulla viabilità, sui suoi possibili scenari in base alle diverse soluzioni adottabili. Serve uno studio per individuare sulla base di dati certi le soluzioni migliori, sia temporanee che permanenti, che dovrebbero essere adottate. Riteniamo ad esempio che la complanare all'autostrada, che era già prevista in base a studi, che andrebbero aggiornati , nel piano territoriale di coordinamento della Provincia della Spezia, approvato ormai circa 20 anni fa, resti la soluzione principe che, soprattutto per il traffico pesante, libererebbe le aree urbane di Santo Stefano, Arcola, Vezzano e in parte anche Sarzana dai pesanti problemi anche di qualità della vita e dell'aria che questo tipo di traffico determina.

Non ultimo per importanza occorre ricordare che alcune delle soluzioni di cui si parla comportano anche rischi sul piano ambientale. Infatti sulla zona del fiume a S.Stefano i lavori previsti vanno a interessare un'area su cui ci sono anche indagini in corso per rifiuti ( dell’ Enel o di altro tipo forse pericoloso) sepolti in quella zona. Tutti, noi per primi, auspichiamo soluzioni rapide ma non vorremmo che la fretta e la mancanza di dati certi e trasparenti per le popolazioni interessate possano creare rischi e anche più problemi di quanti ne risolvano .



Il coordinamento provinciale

Articolo Uno

La Spezia