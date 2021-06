"La Lega avrà un suo candidato sindaco ad Ameglia"

Sarzana - Val di Magra - In attesa delle decisioni di Toti e Giampedrone, anche la Lega - dopo Fratelli d'Italia - ha annuncia la presenza di un suo candiato sindaco alle prossime elezioni aministrative di Ameglia. "Sarà un esponente della società civile - ha confermato oggi il deputato e commissario provinciale spezzino Lorenzo Viviani - Gregorio Ravani e Alessio Frati sono al lavoro per completare la lista in campo alle prossime elezioni comunali. Il candidato sindaco - aggiunge - sarà affiancato da una squadra forte e legata al territorio. Persone di specchiate qualità personali e morali che riassumono lo spirito che contraddistingue le amministrazioni della Lega con la capacità di risolvere in modo concreto i problemi dei cittadini".

Il nome della Lega dunque si aggiungerà a quello di Sergio Landolfi (Fdi) e a quello del civico Mauro Manzi (sostenuto da Popolari e Forza Italia) in un centrodestra già molto attivo, mentre sul fronte opposto l'unico nome uscito finora è stato quello dell'ex sindaco Umberto Galazzo invocato da un gruppo di cittadini ma accolto tiepidamente dal Pd provinciale.