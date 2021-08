"L'assessore si è fatto due parcheggi". La replica: "Sproloquiare più faticoso che studiare"

Sarzana - Val di Magra - "Nei giorni scorsi, in Via Cisa Vecchia a Ponzano Magra, proprio sotto lo studio privato dell’Assessore architetto Alessandro Capetta, sono comparsi come funghi due stalli di sosta per autoveicoli. La realizzazione è stata inserita nel contesto di un progetto più ampio che avrebbe, secondo l’assessore alla viabilità Capetta, l’obiettivo di creare una condizione di 'sicurezza della mobilità' finalizzata a migliorare le condizioni di viabilità in quel tratto di strada comunale. Del progetto agli atti del Comune fa parte anche la realizzazione di un tratto di marciapiede, di una passerella pedonale sostitutiva dell’attuale percorso nei pressi della rotatoria su via Cisa, e l’asfaltatura del tratto Nord di via Cisa vecchia fino all’incrocio con via G Capetta, il tutto per un costo preventivato di 80mila euro! A noi pare che se l’obiettivo dell’Assessore Capetta fosse stato quello di migliorare la sicurezza della mobilità, anche pedonale, non avrebbe conferito priorità alla realizzazione dei due parcheggi, la cui collocazione non ha nulla a che vedere con la parola 'sicurezza' visto che trattasi di due stalli collocati praticamente in mezzo alla strada". Lo affermano in una nota Paola Lazzoni e Silvio Ratti, consiglierei comunali di 'Insieme per voltare pagina'.

"Diciamo piuttosto che l’Assessore Alessandro Capetta - continuano gli esponenti dell'opposizione - si è fatto i parcheggi sotto lo studio; del resto, quanto a parcheggi nulla ha da imparare dal Sindaco Sisti! Ci auguriamo solo che siano gli ultimi colpi di coda dell’amministrazione uscente e che a breve una nuova compagine amministrativa possa porre rimedio alle vergogne di questa giunta!".



"In questi anni - la replica dell'assessore e vice sindaco Capetta - ho cercato, per quanto mi è stato possibile, di evitare polemiche sui giornali. Un amministratore dovrebbe principalmente parlare con il proprio lavoro, ma l’intervento dei consiglieri Paola Lazzoni e Silvio Ratti mi obbliga – tirandomi personalmente in causa – a dare qualche risposta. In premessa rappresento però un’auspicio: considerando che molto probabilmente entrambi si candideranno per il prossimo Consiglio Comunale, sarebbe bene che imparassero a leggere meglio le pratiche, evitando di prendere fischi per fiaschi. Mi spiego: l’intervento dei parcheggi, la cui realizzazione viene ricondotta ad un mio interesse personale, non c’entra nulla con il progetto di 80mila euro – che dovrebbero conoscere avendo fatto accesso agli atti - per la messa in sicurezza di un altro tratto di via Cisa Vecchia. Capisco però che sproloquiare sia meno faticoso che studiare. L’intervento invece di cui parlano Lazzoni e Ratti fa parte di un provvedimento che istituisce una 'zona 30' in un tratto dove alcuni anni fa era già stata introdotta una ZTL, per provare a dare risposte ai problemi legati alla viabilità, ma che ha mantenuto gravi criticità in ordine soprattutto alla velocità dei mezzi che vi transitano. Parliamo di un tratto di 400 metri dove si è operato per mettere in sicurezza alcuni punti critici. Abbiamo per questa ragione modificato l’intersezione di via Scoglio Varano e introdotto un attraversamento pedonale in corrispondenza di una fermata dello scuolabus. Abbiamo allargato – a beneficio dei pedoni – tratti di banchina stradale, realizzato marciapiedi ed introdotto elementi di segnalazione notturna. Per abbassare la velocità abbiamo infittito i sensi unici alternati – un sistema previsto nelle tecniche di moderazione del traffico - e facendo questo lo spazio recuperato è stato in parte riconvertito in parcheggi, ovviamente a beneficio di tutto il quartiere".



"Voler vedere solo i due nuovi stalli di sosta - prosegue la nota - a me richiama l’aforisma del tipo che si ferma ad osservare il dito non accorgendosi che indica la luna. Ma tutto questo è stato fatto per darmi il vantaggio di qualche parcheggio? Chi conosce come stanno le cose probabilmente sorriderà, sapendo che dispongo di spazio sufficiente per le automobili personali e quelle riconducibili alla mia attività professionale. Chi invece non ha elementi di conoscenza potrà vedere rafforzata l’immagine secondo la quale la politica viene fatta solo per interesse e di questi tempi non mi sembra un gran risultato. Paola Lazzoni e Silvio Ratti scelgono, anziché fare valutazioni di merito sull’intervento, di gettare fango sulle persone. E’ una pratica che giudico squallida ma ovviamente liberi loro di sceglierla. In questi anni sul tema della sicurezza stradale abbiamo fatto passi in avanti importanti - non avendo paura ad introdurre elementi di novità - ben sapendo che gli ambiti di intervento sono ben lontano dall’essere esauriti. E’ stato così – solo per citare alcuni interventi realizzati o prossimi alla conclusione - per la scuola primaria di Belaso e per la scuola media. Ma anche gli interventi su via Togliatti, l’estensione dei marciapiedi di via Indipendenza e di via Cisa Vecchia, la modifiche di via Ratti e di piazza Cerri, il collegamento alla ciclo-pedonale di via Fonda. Nella mia attività di assessore ho sempre cercato di raccogliere suggerimenti e sollecitazioni, valutandone il merito indipendentemente da chi fosse a formularli. Quello che posso raccogliere dall’intervento di Paola Lazzoni e Silvio Ratti, purtroppo, è veramente molto poco.

Se volessi esprimermi come loro direi che dopo aver 'raccolto' il loro contributo dovrei cercare il contenitore giusto per smaltirlo, ma preferisco considerare che con un po’ più di impegno la

prossima volta potrebbero dare indicazioni di senso. Inutile negarlo, siamo in campagna elettorale. Mi auguro che il candidato a Sindaco della lista di destra dove, immagino, i due consiglieri della Lega troveranno spazio, abbia interesse a riportare civiltà nel confronto politico all’interno della nostra comunità. Provi l’avv. Cucchi ad affrontare il tema con i partiti della sua coalizione e a dargli sostanza, sarebbe una novità che non mancherebbe di trovare apprezzamento da parte dei nostri concittadini, di qualsiasi orientamento".