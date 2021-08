"Io con Cucchi? Nel caso condividerò lista con esponente Lega che contribuì a successo Sisti"

Sarzana - Val di Magra - Prosegue il dibattito a Santo Stefano Magra, che andrà al voto il prossimo ottobre.

"Se Veschi non avesse vissuto per così tanti anni nella foresta, si sarebbe accorto che stiamo combattendo una guerra contro un virus che non chiede da dove vieni, con chi sei tesserato o che colore di pelle hai. Ha provocato una crisi economico-sanitaria alla quale che ha portato ad una formazione di governo nazionale in cui il PD con tanti mal di pancia sta seduto accanto al Salvini postascista", scrive in una nota l'esponente socialista Angelo Zangani, consigliere comunale uscente, rispondendo ad alcune affermazioni dell'esponente di Articolo 1. "Non avrei difficoltà - prosegue - a parlare con Veschi di quello che per me rappresenta la storia di un comune che molto avrebbe da raccontare. Mia madre a 17 anni ha strappato la tessera davanti ad un gerarca fascista e mio padre, nel periodo postfascista, da cattolico professante fu cacciato dai clericali dalle chiese per avere quale unica colpa quella di essere socialista; allo stesso modo, io sono stato cacciato dalla catto-comunista Sisti perché dissenziente rispetto all’aumento delle tasse. Infatti, bisogna sapere che a Santo Stefano la Sisti è degna rappresentante di un PD favorevole all’aumento delle tasse".



"Se Emanuele Cucchi mi chiederà di entrare in lista - continua Zangani -, ne sarò orgoglioso; in una lista di giovani, un po’ di esperienza non guasta mai e comunque, se sarà così, condividerò la lista con il rappresentante della Lega che ha contribuito a scegliere il sindaco Sisti alle primarie. Ho combattuto votando ripetutamente contro le sue decisioni in modo particolare su problematiche ambientali. Il silenzio perenne dell’assessore Giannarelli sui grandi temi ambientali e la sua assenza alle sedute della Commissione Ambiente danno il senso dell’incapacità di questa amministrazione a prendersene cura. Sulla viabilità ho ripetutamente sollecitato la Sisti a farsi interprete della necessità della Variante Cisa ma senza nessuna risposta concreta in merito”.



Zangani aggiunge: “Non sostengo l’Avvocato Cucchi per un posto da consigliere. Dopo aver ricoperto incarichi a livello amministrativo in diversi ruoli non sarebbe per me interessante. Conoscendo i problemi del nostro comune, al solo pensare che per altri cinque anni verrebbero gestiti ancora dalla Sisti mi sentirei colpevole. Cosi come ritengo che il candidato Monticelli non sia in grado di guidare questo comune, vista l’inesperienza e lo scarso contributo che ha apportato in questi cinque anni, dove ha abbandonato quasi tutti i Consigli comunali prima del termine dimostrando assenza su pratiche importanti. La sua candidatura fa riflettere, come diceva Andreotti a pensare male si fa peccato ma quasi sempre si indovina; alle elezioni farà seguito la nomina del presidente Svar".