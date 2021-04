"Il consiglio comunale torni in presenza"

Sarzana - Val di Magra - Tornare a fare i consigli comunali in presenza: lo chiede il consigliere comunale santostefanese Angelo Zangani, gruppo misto. “Considerato che diversamente dall'anno della pandemia, in cui il governo Conte ha impostato tutto all'isolamento per evitare il propagarsi del virus – scrive l'esponente socialista in un ordine del giorno di prossima discussione -, oggi il governo Draghi, con tutte le attenzioni e mantenendo il distanziamento, sta, con gradualità, programmando il ritorno alla normalità. Le condizioni dei locali dove si possono svolgere le assemblee del consiglio e delle commissioni nel pieno rispetto delle normative emanate dal governo sono disponibili”. Di qui la richiesta al sindaco “di organizzare tutte le attività istituzionali prossime in presenza nel rispetto di tutte le attenzioni e norme atte ad evitare il contagio”.