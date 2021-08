"Green pass alla Soffitta, ecco come la sindaca rivolta la frittata"

Sarzana - Val di Magra - Come ti rivolto la frittata. Era stata proprio la sindaca Ponzanelli, qualche giorno fa, dopo aver compiuto - diceva - accurate verifiche, ad aver disposto che la Soffitta nella Strada fosse assoggettata al green pass: accertamenti nei punti nevralgici, controlli nelle strade del centro storico e appunto 'green pass' obbligatorio per visitare le bancarelle di antiquariato, modernariato e vintage.

“La volontà – aveva affermato il sindaco Ponzanelli - è quella di far vivere la manifestazione in una città aperta e rispettosa delle linee guida e delle indicazioni date dal Governo. Abbiamo lavorato in stretta sinergia con la Prefettura per far svolgere la manifestazione nel rispetto scrupoloso delle norme e le nostre proposte sono state accolte favorevolmente": impiego di

steward – pagati dal Comune – nelle aree di ingresso della Soffitta, che chiederanno il green pass, non necessario invece per chi si recherà presso bar e ristoranti, negozi e abitazioni private.

Un regime dunque studiato e proposto dall"Amministrazione Comunale, che ha provocato disagi, generato equivoci e destato malumori in tutti, residenti, titolari dei banchi, visitatori.

Ma oggi arriva dal Governo la precisazione che - come era in realtà ben chiaro da subito a chi avesse letto con minima attenzione le disposizioni in vigore - "l'obbligo di possedere una certificazione verde Covid-19 non si applica nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso”

Era dunque 'lapalissiano' che - stando così le cose - non ci fosse alcun bisogno di ingolfare i percorsi de 'La Soffitta' con postazioni di gabellieri, febbrile verifica di scartoffie, ronde di occhiuti sceriffi...

Ma la cosa buffa è che la sindaca, invece di scusarsi per i disagi arrecati - con la sua superficialità - a residenti, commercianti e visitatori, nell'annunciare il precipitoso 'dietrofront' ha millantato che sarebbero state pienamente accolte le interpretazioni da lei proposte...



Paolo Bufano, esponente Pd Sarzana