"Finalmente un nuovo impianto audio per il consiglio comunale"

Sarzana - Val di Magra - “Stiamo per aprire il conclave. Dopo due anni di richieste da parte del nostro gruppo, finalmente l’amministrazione comunale ha annunciato che rinnoverà l’impianto audio e di registrazione del Consiglio comunale. Prima di cantare vittoria aspettiamo che quanto annunciato venga effettivamente messo in pratica, ma se sarà effettivamente così possiamo dire che è una grande vittoria della Lega in nome della democrazia e della trasparenza dei lavori dell’assemblea”.



Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega a Vezzano Ligure Jacopo Ruggia, che aggiunge: “Non si parla ancora di dirette streaming, ma di registrazioni dei lavori del Consiglio comunale, ma è già qualcosa dopo due anni di indifferenza totale da parte dell’amministrazione. Purtroppo però il Comune fa sempre fatica ad essere completamente trasparente: in commissione il vicesindaco Simone Regoli ha infatti anticipato che non ci sarà la possibilità di richiedere la sbobinatura delle sedute del Consiglio. Anche se oggi, a differenza del passato, per ottenere la sbobinatura basterebbe un semplice programma in grado di aiutare i dipendenti comunali a trascrivere il dibattito dell’aula”.