"Dove prima c'erano i posti barca ora c'è l'abbandono"

Sarzana - Val di Magra - "Una volta qui c'erano almeno una quarantina di posti barca comunali. Ora l'abbandono". I consiglieri di Insieme per Ameglia denunciano così la situazione in cui versa l'area de la Torretta. "Difficile - dicono - comprendere come si sia potuti arrivare a questa situazione, ma questa amministrazione purtroppo ci ha ormai abituato a simili disastri.

Presenteremo un'interrogazione per chiedere lumi, ma sarà difficili che ci possano fornire una giustificazione plausibile".



"Ci domandiamo - aggiungono - come sia possibile che la Giunta non abbia affrontato una situazione che è sotto gli occhi di tutti. La risposta probabilmente è da ricercare nella loro ormai conclamata incapacità di risolvere i problemi e nell'evidente disinteresse nei confronti del tema della nautica sociale, come ampiamente dimostrato dalla farneticante gestione del problema dei posti barca stanziali nel porticciolo di Bocca di Magra che vede i titolari di posti barca vittime di uno scontro tra gestore e una parte della Giunta".