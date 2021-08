"Digestore, forze politiche trovino ampia convergenza come su Enel"

Sarzana - Val di Magra - "Abbiamo appreso dagli organi d’informazione che per fermare la trasformazione della centrale Enel in impianto a metano le forze politiche spezzine hanno trovato un’ampia convergenza per un intervento unitario presso il ministero. Crediamo che tutti apprezzino questa intesa in difesa della salute dei cittadini per una reale trasformazione della vasta area di Levante del Golfo compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e con l’occupazione. Analoga istanza d’intervento è stata rivolta la scorsa settimana dai comitati No Biodigestore Saliceti, Sarzana, che botta!, Acqua Bene Comune e dalle associazioni Italia Nostra e Cittadinanzattiva ai rappresentanti spezzini, che siedono in posti di responsabilità al governo (ministro Orlando, sottosegretari Pucciarelli e Costa) e in parlamento (Paita e Viviani) e che hanno sempre manifestato la loro contrarietà al progetto di biodigestore a Saliceti. Si chiede che il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani blocchi la realizzazione del progetto approvato dalla Regione. L’impianto per le sue dimensioni è fortemente impattante e in contrasto con l’obiettivo di abbattere del 55% la CO2 e i gas alteranti il clima entro il 2030". Così in una nota i comitati No Biodigestore Saliceti, Sarzana, che botta!, Acqua Bene Comune e le associazioni Italia Nostra e Cittadinanzattiva. I sodalizi definiscono "ipocrita condividere i drammatici allarmi ONU sul clima e approvare nuovi impianti che producono CO2 e altri composti climalteranti. Crediamo che la salute di ventimila abitanti abbia lo stesso prezzo di quella di centomila".