“Comune ente accreditato per il Servizio Civile, grande opportunità per i giovani”

Sarzana - Val di Magra - “Dopo un complesso iter per l'accreditamento come ente ospitante del nuovo Servizio Civile Universale partito ad aprile 2020, finalmente la comunicazione del 29 marzo scorso della Presidenza del Consiglio è arrivata. Sarzana come Comune capofila è tra i primi Comuni in Italia ad aver ottenuto questo risultato”.



Lo affermano le consigliere comunali della Lega Lucia Innocenti e Giovanna Colaiacomo, che aggiungono: “Ora il Comune potrà avviare progetti per i nostri giovani volontari e volenterosi e farsi promotrice del progetto di Servizio Civile Universale. Un risultato per nulla scontato, ma che dimostra quanto l'impegno e il lavoro dell'Amministrazione, nelle persone del Sindaco e del nostro assessore con delega alle Politiche giovanili Stefano Torri, sia stato riconosciuto positivamente dal Dipartimento per le Politiche Giovanili presso la Presidenza del Consiglio. Una notizia che è doppiamente importante perché non solo permetterà di realizzare numerosi progetti trovando ben 37 sedi per le future proposte e nelle più svariate tematiche, ma anche perché sarà l'occasione per molti giovani di formarsi professionalmente e personalmente. Giovani che rappresentano il nostro futuro ed insieme ai quali stiamo crescendo sempre di più”.



“Tra gli obiettivi della Lega – concludono Innocenti e Colaiacomo – rimane prioritario l'intento di creare opportunità per i ragazzi che ultimamente purtroppo hanno subito troppe limitazioni, ma che ancora hanno voglia di mettersi a disposizione per la comunità. Alla luce di questo, rileggendo vecchi comunicati sul tema, non possiamo che evidenziare quanto le sterili polemiche a poco servano di fronte a certezze così soddisfacenti e di fronte a risultati che ben ci fanno capire quanto il lavoro e l'impegno ben presto siano ripagati”.