“Complimenti ai Carabinieri di Sarzana per ingente sequestro di cocaina”

Sarzana - Val di Magra - “Complimenti ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana per aver arrestato un giovane albanese, domiciliato in un piccolo comune del comasco, con l’accusa di trasporto e detenzione di un chilo di cocaina.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli in merito all'operazion odiena (QUI)

“Grazie al costante e scrupoloso controllo dei nostri Carabinieri è stato inferto un duro colpo al mercato dello spaccio di cocaina nell’area spezzina. Anche nelle giornate di festa, i Carabinieri presidiano e controllano il territorio allo scopo di prevenire ed arginare il pericoloso fenomeno della compravendita di stupefacenti, contribuendo a riportare la legalità nelle nostre città.” – conclude il Sottosegretario Pucciarelli.