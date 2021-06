"Colonia Olivetti sembrava periferia di Manaus, diventerà complesso straordinario"

Sarzana - Val di Magra - “Aver trovato il Gruppo Bulgarella è stata una fortuna perché quella sulla colonia Olivetti è più di un'operazione di recupero, riqualificherà la porta d'ingresso della Liguria in un'area che stiamo trasformando”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa odierna per la presentazione della nuova proprietà della struttura di Marinella. “Quando nel 2015 ci sono entrato per la prima volta – ha osservato – sembrava più la perfieria di Manaus, da qui a tre anni sarà un complesso straordinario che porterà occupazione e ricchezza. La Liguria si conferma catalizzatrice di investimenti”.

Grande soddisfazione per il più consistente investimento privato su Sarzana, è stata espressa anche dal sindaco Cristina Ponzanelli: “Negli anni – ha detto – ne abbiamo sentite di tutti i colori sulla colonia, noi abbiamo avuto un approccio lavorando per arrivare a fatti concreti. Trasfomeremo il degrado di quell'area a un'opportunità di lusso”. Di “una giornata importante per Sarzana e la Liguria” ha parlato l'assessore regionale al demanio Scajola, aggiungendo: “Il 2021 è l'anno della rigenerazione e questo progetto è di portata nazionale rappresentando un'opportunità di rilancio”.

Quindi l'assessore regionale alla difesa del suolo Giampedrone: “In questi anni abbiamo lavorato per arrivare questo risultato storico che ci ripaga di tanti sacrifici amministrativi e interventi fatti nel tempo. Mi fanno tenerezza coloro che hanno detto che un'operazioen di questo tipo era molto facile, gli stessi che dal 1983 al nostro arrivo non hanno fatto nulla. Ci sono le condizioni per far ripartire tutta la Val di Magra e non solo Marinella”.

Quanto all'ipotesi che l'hotel in futuro ottenga una porzione di spiaggia Ponzanelli ha concluso: “E' naturale che un resort di questo tipo abbia l'orizzonte di raggiungere il mare ma ci sarà tempo per parlarne. Inoltre ci saranno porzioni che saranno rese pubbliche e fruibili a tutti”.