"Cittadini della Bradia chiedono rallentatori per sicurezza stradale"

Sarzana - Val di Magra - Il capogruppo Pd di Sarzana Daniele Castagna ha presentato un'interpellanza segnalando le problematiche alla viabilità in località località Bradia e chiedendo l'installazione di dossi rallentatori o altre misure idonee.

“Nel tratto di strada che va dall'ex Braceria al ponte di via Groppolo – scrive l'esponente dell'opposizione – è rettilineo per circa 800 metri e contornato dalla presenza di numerosi plessi immobiliari adiacenti alla strada. Molte auto – segnala il consigliere – vi transitano ad elevata velocità con grave pericolo per chi passa a piedi e per chi si immette dalle vie laterali. Per questo numerosi cittadini si sono attivati per chiedere l'intervento della Polizia locale e successivamente per chiedere l'installazione di dossi mitigatori della velocità. Mi risulta – aggiunge Castagna – che da oltre un anno è stata depositata in Comune una lettera con numerose firme a sostegno della richiesta che non ha però avuto riscontro positivo dall'amministrazione”.

Il consiglire chiede quindi a sindaco e assessore competente di attivarsi per adottare le misure necessarie per ridurre il rischio.